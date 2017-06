CASO CONSIP: RENZI, NON GRIDO AL COMPLOTTO MA CHIEDO VERITà

27 giugno 2017- 21:34

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Sul caso Consip "nelle ultime settimane è emersa una inquietante novità: qualche pezzo delle istituzioni avrebbe falsificato le prove contro di me e contro la mia famiglia, si parla apertamente di depistaggio. Io non grido al complotto. Io chiedo la verità. Ieri il Colonnello dei Carabinieri, indagato per falso, per la seconda volta ha rinunciato a rispondere alle domande dei Pm. Si è cioè avvalso ancora della facoltà di non rispondere. Su questa vicenda, lo ripeto fino alla noia, non ci fermiamo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.