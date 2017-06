CASO CONSIP: SALVINI, SE QUALCUNO HA INVENTATO PROVE DEVE PAGARE

13 giugno 2017- 20:57

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Non si creano prove inesistenti, se qualcuno ha inventato qualcosa deve pagare". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7, a proposito dell'inchiesta Consip.