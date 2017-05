CASO CONSIP: SPERANZA, C'è PROBLEMA DI FAMILISMO, TROPPO POTERE IN 20 KM

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Non voglio in alcun modo speculare su una conversazione tra padre e figlio buttata sui giornali" ma il punto è che "noi siamo qui ad occuparci da settimane non dei problemi dell'Italia ma dei problemi di alcune famiglie: Boschi e suo padre e ora Renzi e suo padre". Lo dice Roberto Speranza a L'aria che tira su la7."C'è un problema di familismo, c'è un eccesso di concentrazione di potere in 20 km", aggiunge l'esponente di Mdp. Quanto a Renzi che parla di 'caccia all'uomo' nei suoi confronti, Speranza nel condannare la pubblicazione di una conversazione privata tra padre e figlio, osserva: "Una caccia all'uomo sa un po' di argomento del Berlusconi di qualche anno fa quando diceva di essere perseguitato dalle procure".