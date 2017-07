CASO CONTRADA, CASSAZIONE ANNULLA REVOCA CONDANNA EX 007

7 luglio 2017- 09:58

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - Annullata la sentenza di condanna per Bruno Contrada, l'ex 007 che ha finito di scontare una condanna a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte di Cassazione, come apprende l'Adnkronos, ha annullato senza rinvio l'ordinanza emessa lo scorso ottobre dalla Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con cui si chiedeva la revoca della sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'ex numero due del Sisde Bruno Contrada. La decisione dei giudici con l'ermellino è arrivata nella tarda serata di ieri. La Cassazione, come si legge nel provvedimento, dichiara "ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Contrada dalla Corte di appello di Palermo in data 25 febbraio 2006, irrevocabile in data 10 maggio 2007". L'istanza di revoca era stata presentata dal difensore di Contrada, l'avvocato Stefano Giordano in virtù della decisione della Corte europea dei diritti dell'Uomo che, nel 2015, aveva stabilito che l'ex poliziotto non avrebbe dovuto essere condannato: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, negli anni in cui venne contestato all'imputato, infatti, non sarebbe stato codificato in maniera sufficientemente chiara, secondo i giudici della Corte europea.