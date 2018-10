12 ottobre 2018- 15:41 Caso Cucchi: M5S, giù muro silenzio, svolta per rendere giustizia a famiglia

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “La recente svolta sul processo per la morte di Stefano Cucchi impone una riflessione sul legittimo desiderio di giustizia della famiglia di Stefano e per quanti, come lui, hanno trovato la morte in circostanze ancora da chiarire mentre erano sotto la custodia delle forze dell’ordine”. Lo dichiarano i componenti M5S della commissione Affari Costituzionali alla Camera. “Qualcuno ha taciuto per troppo tempo, e adesso dopo nove lunghissimi anni, grazie a chi ha deciso finalmente di rompere il muro del silenzio, arriva una svolta importante che va nella direzione auspicata da chiunque abbia a cuore la ricerca della verità, per rendere giustizia a Stefano e ai suoi familiari. A tutela dei cittadini, delle istituzioni e dell’onore dell’arma è doveroso fare piena luce su ciò che è accaduto quella notte perché sia chiarita dalla magistratura la posizione di chiunque abbia avuto una responsabilità in questa vicenda. Esprimiamo pertanto il nostro pieno sostegno alla magistratura e al Pm Giovanni Musarò per il prosieguo delle indagini, confidando nel loro operato. Lo Stato deve rimanere al fianco di tutte le persone che hanno subìto e sofferto per un’ingiustizia, da chiunque sia stata commessa”, concludono i deputati M5S.