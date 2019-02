16 febbraio 2019- 17:54 Caso Cucchi: Martina 'ho incontrato Ilaria, impegno tenace e rigoroso'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Oggi ho avuto l’opportunità di incontrare Ilaria Cucchi e di ascoltare dalla sua voce la battaglia che lei, la sua famiglia e l’avvocato Fabio Anselmo stanno conducendo per arrivare alla verità sulla morte di Stefano”. Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina. “In questo impegno tenace e rigoroso -aggiunge- c’è il diritto di una famiglia di sapere cosa davvero è successo; un diritto che è di tutta la collettività perché è in gioco il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. C’è il dovere dello Stato di pretendere quella verità e di creare tutte le condizioni affinché emerga con assoluta chiarezza.Proprio questa ricerca deve andare di pari passo con l’impegno di ciascuno per la tutela dei diritti umani, che non è qualcosa lontano da noi, ma ci riguarda da vicino. Perché anche nel nostro Paese ci sono ferite aperte che ancora oggi chiamano a questo impegno”.