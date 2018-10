12 ottobre 2018- 16:48 Caso Cucchi: Meloni, verità ma no a fango su uomini e donne in divisa

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Su Stefano Cucchi non ho mai cambiato idea: oggi come ieri, chiediamo verità e giustizia. Ma prendo anche le distanze da chi usa questa tragedia per gettare fango sui nostri uomini e le nostre donne in divisa”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.