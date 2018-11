13 novembre 2018- 20:24 Caso Cucchi: Sarti, battaglia per la verità deve entrare nei palazzi

(AdnKronos) - "E’ davvero un segnale importante la proiezione di oggi a Montecitorio del film sulla vicenda della morte di Stefano Cucchi, 'Sulla mia pelle'”. Lo afferma Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Giustizia della Camera. “Lo Stato –aggiunge- deve sempre stare dalla parte delle vittime: la presenza nel palazzo del Parlamento della famiglia Cucchi e la proiezione del film-denuncia sulla catena di responsabilità, omissioni e depistaggi che secondo l'accusa sarebbero stati compiuti da uomini in divisa, rappresentano un momento significativo di uno Stato che c’è contro l’ingiustizia dell’assassinio del giovane geometra". "Recentemente –ricorda infine Sarti- abbiamo portato dentro palazzo Montecitorio il libro 'La Repubblica delle stragi', edito da 'Il Fatto' e curato da Salvatore Borsellino, e di questo siamo orgogliosi perché la battaglia per la verità non può essere fatta, come spesso è accaduto in passato, avendo le Istituzioni contro, ma deve entrare nei Palazzi”.