11 ottobre 2018- 14:38 Caso Cucchi: Verini, finalmente si sgretolano muri e veli

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - “Finalmente i muri e i veli che volevano impedire di ottenere verità e giustizia per Stefano Cucchi, si stanno sgretolando del tutto. La battaglia di Ilaria, di tante persone e associazioni, della cultura e del cinema di impegno civile, delle forze più consapevoli dell’ordine e della sicurezza ha portato a rendere chiaro quello che si immaginava e sapeva, ma che troppe opacità, omertà e complicità avevano impedito di chiarire". Lo afferma Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd."Insieme con Ilaria -aggiunge- c’è sempre stata anche una personalità come Luigi Manconi, a cui tutti dobbiamo essere grati per l’impegno coerente che ha sempre messo sul caso di Stefano Cucchi e per il rispetto dei diritti umani e civili, soprattutto dei più fragili”.