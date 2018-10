27 ottobre 2018- 17:31 Caso Desirèe: Cesa, a San Lorenzo intervenga governo

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - Il quartiere di San Lorenzo a Roma deve essere presidiato per contrastare illegalità e degrado. Di fronte al fallimento del sindaco Raggi, si rende indispensabile un intervento del governo a livello centrale". Lo chiede il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa."Per questo motivo -aggiunge- sul tema della sicurezza al governo chiediamo di mettere un miliardo per il piano di assunzioni nelle Forze dell’Ordine. Il modo migliore per ricordare Desirée è fare qualcosa affinché una simile tragedia non si ripeta più”.