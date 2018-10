27 ottobre 2018- 18:03 Caso Desiree: Gabrielli, non sia icona Roma, ingiuste critiche a prefetto

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "Ho fatto il prefetto di Roma e credo di conoscere la complessità di quella città che sicuramente presenta situazioni di criticità, degrado e disperazione, io però non vorrei che quest'episodio - che la polizia ha concluso nel giro di poche ore - sia l'icona della nostra Capitale". Così il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, commenta la morte di Desirée Mariottini, la giovane uccisa e stuprata da un branco nel quartiere San Lorenzo, nel centro della città. "Sicuramente ci sono molte cose da fare, noi faremo il meglio. Trovo anche ingiuste le ultime polemiche all'indirizzo del prefetto di Roma", aggiunge. "In questo Paese o si capisce che il tema sicurezza è un concetto complesso e integrato in cui ognuno deve fare la propria parte con un respiro prospettico - non è l'utimo arrivato che può pagare il conto - o continueremo in sterili polemiche che non solo non contribuiranno a risolvere i problemi, ma molto spesso a non dare quelle risposte che i cittadini chiedono", conclude Gabrielli che ha partecipato al Teatro alla Scala di Milano alle celebrazioni per il 90esimo anniversario della fondazione della Banda Musicale della Polizia di Stato.