27 ottobre 2018- 17:31 Caso Desirée: Gasparri, Viminale proceda a sgonbero Borgo Mezzanone

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - “Uno degli assassini di Desirée aveva trovato rifugio a Borgo Mezzanone, una realtà di illegalità che prolifera tra Foggia e Manfredonia. Avevo denunciato mesi fa, c’era ancora il governo Gentiloni, lo sconcio di una terra di nessuno dove immigrati, in buona parte clandestini, spacciano droga, svolgono ogni tipo di commercio, sfruttano la prostituzione. Basta annunci, servono fatti. Invito il ministro dell’Interno Salvini a procedere con immediatezza allo sgombero di Borgo Mezzanone, dove, non a caso, uno degli assassini di Roma aveva pensato di trovare rifugio". Lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Un plauso -aggiunge- alle Forze dell’Ordine che l’hanno scovato ed arrestato ma un’esortazione al governo a riportare la legalità in quel territorio dove, accanto a un centro di accoglienza per immigrati, si è realizzata una occupazione di vastissimi territori dove, peraltro, viene sfruttato il lavoro nero degli stranieri e dove incendi e risse hanno già determinato, nel passato, dei lutti".