4 novembre 2018- 16:57 Caso Desirée: sindaco Padova, contro spaccio e degrado fondamentali cittadini

Padova, 4 nov. (AdnKronos) - “Il problema della sicurezza e del degrado in particolari aree delle città non è di semplicissima soluzione e noi abbiamo scelto di affrontarlo in maniera articolata, con interventi sia sul fronte del controllo del territorio e del contrasto alle attività illecite sia di tipo sociale ed urbanistico. Siamo convinti che l’approccio debba essere complessivo". Lo spiega all'Adnkronos il sindaco di Padova Sergio Giordani,?anche alla luce di quanto avvenuto a Roma, con la tragica morte di Desirée Mariottini."A Padova la situazione non è certo quelle delle grandi metropoli, ma abbiamo dovuto fronteggiare qualche problema in alcune zone abbastanza centrali, come i Giardini dell’ Arena. Qui stiamo allontanando con successo lo spaccio, portando all’interno dei Giardini attività ricreative culturali e sportive in collaborazione con alcune associazioni. Portare iniziative funziona, lo abbiamo visto anche in Piazzetta Gasparotto dove, sempre in collaborazione con residenti e associazioni, abbiamo inserito attività di tipo culturale", spiega.