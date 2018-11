4 novembre 2018- 16:57 Caso Desirée: sindaco Padova, contro spaccio e degrado fondamentali cittadini (2)

(AdnKronos) - "Il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni è fondamentale, specie nei quartieri: abbiamo stanziato 300 mila euro proprio per sostenere le attività, ideate 'dal basso' nei quartieri, con risultati interessanti specialmente all’ Arcella - sottolinea il sindaco di Padova - Ovviamente il fronte del contrasto allo spaccio e alla microcriminalità è ugualmente importante, abbiamo triplicato la videosorveglianza in città e aumentato la presenza, anche a piedi, della Polizia Locale nei quartieri. La droga è un problema anche perché tanti ragazzi la consumano, stiamo quindi varando una campagna di informazione nelle scuole". "Mi auguro comunque che come ha richiesto anche l’Anci, in sede di conversione del Decreto Sicurezza, si provveda a modificare quelle norme che invece di aumentare la sicurezza rischiano di avere l’effetto opposto. Mi riferisco, ad esempio, all’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari che avrà l’effetto di lasciare nelle nostre città decine e decine di persone irregolari, impossibilitate ad entrare in ogni circuito di integrazione e quindi facile preda di organizzazioni criminali. Esattamente il contrario di quello di cui abbiamo bisogno”, conclude.