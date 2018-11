4 novembre 2018- 16:51 Caso Desirée: sindaco Treviso, contro spaccio e degrado educatori in strada

Treviso, 4 nov. (AdnKronos) - "In città, negli ultimi tempi, sono balzati agli onori delle cronache episodi piuttosto gravi che hanno coinvolto anche i più giovani. Fra questi, un quattordicenne è stato denunciato per spaccio e una ragazza diciassettenne è stata salvata dal Suem in zona stazione dopo aver abusato di sostanze stupefacenti". Lo sottolinea all'Adnkronos il sindaco di Treviso, Mario Conte, anche alla luce di quanto avvenuto a Roma, con la tragica morte di Desirée Mariottini."Per questi motivi, oltre ad una intensificazione dell’azione interforze da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per contrastare le attività dei venditori di morte e garantire così maggiore sicurezza ai cittadini, si è reso necessario -sottolinea- introdurre nelle scuole medie un corso di educazione alla cittadinanza tenuto dagli stessi operatori della Polizia Locale per aiutare i giovani a rispettare se stessi, gli altri e per educarli alla legalità e alla cittadinanza attiva"."E non solo: durante la settimana, operano nelle zone più 'calde' della città educatori di strada per prevenire e facilitare la comunicazione tra la Polizia Locale e i frequentatori", spiega.