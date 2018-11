4 novembre 2018- 15:11 Caso Desirée: sindaco Vicenza, stop lassismo, cani antidroga e più agenti (2)

(AdnKronos) - "Pur con vincoli di bilancio stringenti, il Comune ha dato il via alla selezione di due agenti di Polizia Locale che andranno ad implementare il personale in servizio sul territorio. Nel 2018 si provvederà ad ulteriori assunzioni - annuncia -Le stesse forze dell’ordine operanti sul territorio saranno rinforzate con l’arrivo di nuovi agenti, così come promessomi dal Ministro dell’Interno Salvini, dapprima, e dallo stesso premier Giuseppe Conte più recentemente. I primi arrivi sono già in programma entro la fine dell’anno"."La repressione non è l’unico fronte su cui ci stiamo muovendo, anche se è quello che ha maggiore evidenza. Problemi sociali come il consumo di droga prevedono un’azione più strutturata, fatta di prevenzione, educazione, informazione, a partire già dai ragazzini delle scuole primarie. Stiamo percorrendo anche questa strada con gli operatori del sociale, avendo a cuore non solo una soluzione immediata del problema sicurezza nella nostra Città, ma volendo diffondere una vera e propria cultura della sicurezza, che guarda al lungo termine", conclude.