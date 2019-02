18 febbraio 2019- 12:41 Caso Diciotti: Boccia, 'elettori M5S ribellatevi'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - “Se quello che accade nei seggi Rousseau accadesse nei seggi della Repubblica, vi ribellereste?”. Lo scrive su Facebook Francesco Boccia, deputato Pd, si rivolge agli elettori del M5S, descrivendo il percorso che rende la votazione su Rousseau non credibile.“Sarebbe il caso di porre dei limiti alla decenza e alla dignità delle istituzioni se condizionate così da votazioni compromesse e private. Non si può più continuare in Italia con questa farsa. Lo scorso 15 dicembre, a Roma, presso le Officine Farneto, davanti a oltre 100 sviluppatori e startupper arrivati da ogni parte d’Italia dimostrammo quanto Rousseau fosse superata e inadeguata a rappresentare, così come avviene oggi, una parte consistente del funzionamento delle istituzioni della Repubblica attraverso i propri servizi. Questa mattina la politica italiana e il Senato aspettano che una piattaforma privata si esprima su un voto che decide il percorso giudiziario su un Ministro e forse la vita stessa del Governo Conte".