18 febbraio 2019- 12:41 Caso Diciotti: Boccia, 'elettori M5S ribellatevi' (2)

(AdnKronos) - "Il Blog delle Stelle è down, Rousseau va a singhiozzo e il Parlamento e la Repubblica Italiana dovrebbero essere condizionati da un contesto così? Non è possibile trasformare una decisione importante come quella sul ministro Salvini e il caso Diciotti in una farsa. La piattaforma Rousseau non è trasparente, lo denunciamo da mesi e lo abbiamo dimostrato. Quel voto è manipolabile. Rousseau si basa su una tecnologia superata, è piena di falle e, soprattutto, è controllata da chi la gestisce. È impossibile sapere se i dati che saranno comunicati a maggior ragione dopo le tante interruzioni di oggi sono veritieri. Smettiamola con questa ipocrisia, affrontiamo insieme in Parlamento il tema delle votazioni digitali e della necessità che debbano essere sempre garantite da un audit e da un terzo e garantiamo tutto insieme serietà e rispetto delle istituzioni”, conclude.