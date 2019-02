7 febbraio 2019- 10:38 Caso Diciotti: Bonifazi, allegati alibi per M5S per votare no autorizzazione

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Oggi è stata fatta l'ennesima forzatura, sono documenti che hanno contenuto più politico che altro, ma servono come alibi e per pulirsi la coscienza al Movimento 5 stelle". Lo dice Francesco Bonifazi, del Pd, membro della Giunta delle Immunità del Senato, a proposito dei lavori sulla richiesta di autorizzazione nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Credo che oggi -aggiunge- il lavoro della Giunta sia sostanzialmente concluso. Con questa allegazione del vicepresidente Di Maio e del ministro Toninelli di fatto la posizione del Movimento 5 stelle è svelata: diranno no all'autorizzazione a procedere, i numeri gli daranno ragione, ma di fatto il nostro lavoro è terminato. Alleghiamo posizioni politiche in una Giunta che dovrebbe svolgere una funzione pre-giurisdizionale. E' la coerenza inesistente nel Movimento 5 stelle".