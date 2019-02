19 febbraio 2019- 13:04 Caso Diciotti: Cancelleri (M5S), 'Ho votato per l'autorizzazione a procedere'

Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Io ieri ho votato 'no', perché secondo me un ministro dovrebbe farsi processare". Lo ha detto il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, durante una diretta Facebook sul voto on line sul caso Diciotti. "Secondo me un ministro non dovrebbe mettersi al riparo. Secondo me Salvini avrebbe dovuto farsi processare - aggiunge - attenzione, non perché è Salvini, lo ripeto, ma questa è la mia posizione che non ho mai espresso prima perché non volevo influenzare nessuno con il mio voto. Ma io accetto la decisione del popolo".