19 febbraio 2019- 12:25 Caso Diciotti: Della Vedova, 'Salvini vada a processo e pensi a crisi economica'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Il voto organizzato in modo tartufesco dal M5S sul caso Salvini/Diciotti mette al centro della discussione politica i rapporti interni alla maggioranza gialloverde, oscurando la crisi economica, certificata anche oggi dai dati Istat sulla produzione industriale, che sta portando l’Italia a una recessione indotta da fattori esterni ma accelerata in modo drammatico dalle scelte sbagliate del governo che hanno bloccato investimenti e consumi interni”. Lo afferma il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. "Salvini dimostri nel processo -aggiunge- di avere agito entro i limiti fissati dalla legge, e cominci a occuparsi con Di Maio dei dati economici e dello spread che resta stabile sopra i 250 punti. E provi a dare una prospettiva all’economia italiana, rassicurando i mercati finanziari e le istituzioni che la situazione è, se non sotto controllo, almeno presa in seria considerazione dal governo".