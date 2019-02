1 febbraio 2019- 08:46 Caso Diciotti: D'Uva, 'da Salvini azione politica, non si nasconde con immunità'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Sulla richiesta di autorizzazione nei riguardi del ministro dell'Interno Matteo Salvini "decideremo leggendo attentamente le carte, ma già ora possiamo dire che Salvini non si sta nascondendo dietro l’immunità per vicende personali. Qui si parla di azione politica". Lo dice Francesco D’Uva, capogruppo M5S alla Camera, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Quanto alle perplessità manifestate all'interno del Movimento "non sono certo -aggiunge- che tutti tra i nostri abbiano chiara la differenza di cui parlavo prima, tra Salvini e le richieste precedenti".