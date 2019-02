18 febbraio 2019- 18:54 Caso Diciotti: Fedeli, 'voto su Rousseau è illegittimo'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - “Indipendentemente dall’esito che avrà, la votazione sulla piattaforma Rousseau è priva di qualunque legittimità". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli. “Commentarla nel merito della questione riguardante la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini per il caso della nave Diciotti -prosegue Fedeli- significherebbe riconoscere a quella consultazione on line un valore vincolante che invece non ha. L’articolo 67 della Costituzione stabilisce che ogni componente del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Un principio alla base della nostra democrazia rappresentativa che tutti gli eletti, compresi quelli del M5S, sono tenuti a rispettare". "La responsabilità nelle scelte che deputati e senatori assumono in sede istituzionale sono e devono essere dirette e non mediate dal ricorso a uno strumento opaco, anonimo e privato come la piattaforma di Casaleggio. La cosiddetta ‘democrazia del click’ non ha nulla a che fare con la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica del Paese. Anzi la nega -conclude Fedeli- nel tentativo pericoloso di svuotare il Parlamento del ruolo e della funzione che la Costituzione gli attribuisce”.