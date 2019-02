19 febbraio 2019- 15:25 Caso Diciotti: flash mob Pd a Sant'Ivo, 'applausi per salvataggio Salvini'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Tutti in piazza ad applaudire il 'salvataggio' di Matteo Salvini. Un applauso ironico. I senatori Pd si sono dati appuntamento a Sant'Ivo per un flash mob subito dopo la conclusione della riunione in Giunta. Un'iniziativa rivolta anche ai 5 Stelle per "ricordare ai componenti M5S della Giunta la loro storica battaglia contro le immunità parlamentari'.