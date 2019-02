19 febbraio 2019- 13:05 Caso Diciotti: Fratoianni, 'per M5S Salvini è uno che vale per tutti'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Non c'è più 'onestà, onestà!!'. Non c'è più uno vale uno. La verità è che per il Movimento 5 Stelle il ministro Salvini è 'uno che vale per tutti'. Con il voto di ieri il M5S cambia i suoi connotati e perde la sua anima". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, parlando con i cronisti a Montecitorio.