18 febbraio 2019- 20:41 Caso Diciotti: Garavaglia, 'sì autorizzazione sarebbe contro governo'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - “Penso prevalgano i no all’autorizzazione, perché il buon senso dice quello. Anche perché è un’autorizzazione a procedere verso il governo non solo verso un ministro. Verso un governo che ha deciso di fare una certa azione politica, tutti insieme. È presumibile che alla fine prevalga il no. Noi pensiamo che finisca così”. Lo ha affermato a “Il Confine” su Sky Tg24 il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia, rispondendo a una domanda di Sarah Varetto su cosa si aspettasse dal voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti.