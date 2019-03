14 marzo 2019- 20:48 Caso Diciotti: Gasparri a Grasso, 'nostre tesi connesse a diritto, altri fanno comizi'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Vedo che Grasso è sempre più distratto. Non ho fatto nessuna marcia indietro, semmai una marcia in avanti rafforzando i miei validissimi argomenti. Dalla mia parte non c’è soltanto l’arroganza o la forza dei numeri ma la forza della verità e del diritto che i suoi comizi e quelli dei suoi compagni non possono in alcun modo confutare. Noi abbiamo spiegato le ragioni connesse alla legge del 1989, all’art. 96 della Costituzione e ad altre norme che ci portano a dire che non si deve autorizzare il processo. Noi rappresentiamo il diritto, gli altri fanno dei comizi politici”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).