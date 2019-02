19 febbraio 2019- 18:58 Caso Diciotti: Gasparri, 'in Giunta tutti hanno apprezzato mia correttezza'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Ci tengo a sottolineare che la contestazione da parte di alcuni senatori del Pd al termine della Giunta non riguardava il sottoscritto ma esponenti di altri partiti, segnatamente del gruppo grillino. Quando sono uscito a fare qualche commento eravamo nel pieno delle urla anti grilline ma io non ero assolutamente né oggetto né protagonista della protesta. Anzi, voglio sottolineare che se in Giunta la mia proposta per negare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini ha ottenuto 16 voti a favore su 22 presenti, il mio mandato come relatore per l'Aula ne ha ottenuti 20 perché anche i 4 senatori del Pd, che avevano una opinione diversa dalla maggioranza della Giunta, hanno voluto esprimere un voto di apprezzamento personale nei miei confronti". Lo afferma il presidente della Giunta delle Immunità del Senato, Maurizio Gasparri. "Di questo -aggiunge- li avevo già ringraziati. Pertanto, a chi volesse mandarmi messaggi di solidarietà consiglio indirizzi diversi perché questa volta i grillini, che tante volte hanno fatto i contestatori degli altri, sono stati contestati. È la rotazione prevista dalle logiche della democrazia. Oggi a te domani ad un altro. E questa volta io ero proprio estraneo alle proteste". "Ci tengo a precisarlo -conclude Gasparri- anche perché in Giunta tutti, comunque la pensassero, hanno apprezzato la correttezza con cui ho condotto i lavori. Del resto altri che hanno urlato contro tanti per molti anni ora assaporano l'ebrezza della contestazione. È successo ormai anche a Di Maio in quasi tutte le sue sortite”.