20 febbraio 2019- 16:02 Caso Diciotti: Gasparri, 'richiesta archiviazione Procura? Non mi sorprende'

Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "Non mi sorprende la richiesta di archiviazione della Procura di Catania per il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato, commentando la notizia della richiesta di archiviazione della Procura catanese notificata oggi a Palazzo Chigi. "Se la notizia è confermata, non mi sorprende, perché avendo esaminato tutte le carte - dice ancora Gasparri - ho visto come il Procuratore di Catania aveva fatto analoga valutazione sul caso di Salvini che aveva un'esposizione ancora maggiore nel caso Diciotti". "Poi vedremo cosa farà il tribunale dei ministri - dice ancora Gasparri - Sul caso in generale mi sono già espresso nella mia proposta alla Giunta che è stata accolta. E ho citato ampiamente ciò che Conte ha detto in Senato a settembre". "Credo che prima ci sarà il voto in aula al Senato, un atto importante per verificare le valutazioni", dice ancora. Se le posizioni dei tre componenti dovessere andare alla Giunta per l'autorizzazione a procedere, sarebbe il Senato a occuparsene, proprio come nel caso di Salvini, come prevede la legge. "Nel caso dovessero arrivare le carte in Giunta - dice - sarebbe difficile esprimere valutazioni diverse da quelle che ho fatto per Salvini".