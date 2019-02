18 febbraio 2019- 19:48 Caso Diciotti: Gelmini, 'Rousseau in tilt mentre crescono tasse e disoccupati'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Piattaforma Rousseau in tilt... qui da Marte non ci sono altre notizie... sulla Terra intanto crescono disoccupati, tasse e si dice no alla Tav. Così per dire...". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera.