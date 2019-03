14 marzo 2019- 20:47 Caso Diciotti: Grasso, 'se Gasparri legge mia relazione, ritira la sua'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "E' evidente dalla risposta che il presidente Gasparri non abbia ancora letto la mia relazione di minoranza, altrimenti avrebbe già ritirato la sua. Nel mio testo le sue tesi e quelle del Ministro Salvini vengono confutate una ad una e si rendono note le clamorose marce indietro che Gasparri ha fatto tra la proposta iniziale per la Giunta, la replica e quella per l'Aula. Il fatto che sia forte della maggioranza dei voti di una sempre più idilliaca unione tra Centrodestra e Cinque Stelle non rafforza le sue tesi pseudogiuridiche, ma solo l'arroganza del potere che non pensa alle conseguenze delle proprie azioni. Se solo i grillini potessero votare secondo coscienza e non secondo convenienza manderebbero Salvini a processo". Così il senatore Pietro Grasso replica alla nota del Presidente della Giunta Maurizio Gasparri.