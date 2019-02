19 febbraio 2019- 12:08 Caso Diciotti: Gruppo Zaia, da 52mila grillini conferma quanto sancito da popolo italiano

Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - “Noi lo sapevamo già, ma oggi possiamo dire che anche i 5 stelle confermano quanto il Popolo italiano aveva già chiaramente espresso presso i nostri gazebo tre settimane fa: Salvini non merita alcun processo”. Commenta con queste parole la Capogruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) l’esito della consultazione on line del Movimento 5 Stelle.“Sull'indagine a carico del Ministro Salvini: la base del Movimento si è espressa in modo netto; del resto, ne ero certa, non poteva essere diversamente. Ogni tipo di sondaggio, già tempo addietro, infatti, aveva acclarato come il Ministro Salvini si fosse mosso nell'ambito delle proprie competenze per difendere i confini italiani. E anche se i 52 mila aderenti al sondaggio non sono certo i 400 mila cittadini che, liberamente, nelle piazze e nei gazebo, tre settimane or sono avevano messo la loro firma per sostenere il vice-premier in questa assurda vicenda, certo il risultato appare chiaro e netto", sottolinea. "Ne dovranno inesorabilmente prendere atto anche gli esponenti pentastellati che, in questi ultimi giorni, si erano espressi a favore dell'ipotesi di proseguire con questa indagine a carico del Ministro: non sono proprio i pentastellati a sostenere che la base è sovrana?", conclude la Capogruppo Rizzotto.