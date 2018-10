18 ottobre 2018- 15:21 Caso Diciotti: Inchiesta su Salvini, Tribunale ministri Palermo incompetente

Palermo, 18 ott. (AdnKronos) - Il Tribunale dei Ministri di Palermo non ha la competenza territoriale per occuparsi dell'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli atti passeranno adesso al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente le dovrebbe inviare al Tribunale dei Ministri di Catania. Il Presidente del Tribunale dei ministri Fabio Pilato ha comunicato di avere "portato a compimento le proprie attività" e "di avere rimesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo" Francesco Lo Voi "per l'ulteriore corso a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale", come fa sapere il Presidente del Tribunale Salvatore Di Vitale. Salvini è indagato per la vicenda della nave Diciotti per sequestro di persona. Il Tribunale dei ministri, composto da Pilato, dal giudice Filippo Serio e dal giudice del tribunale fallimentare Giuseppe Sidoti, estratti a sorte come prevede la legge, avevano 90 giorni, compiute le indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, per decidere se archiviare o trasmette gli atti alla Procura perché quest’ultima chieda l’autorizzazione a procedere al Senato visto che Salvini è un senatore. oggi il colpo di scena con la restituzione degli atti alla Procura di Palermo.