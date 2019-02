18 febbraio 2019- 10:49 Caso Diciotti: M5s cambia quesito per iscritti su Rousseau

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - Cambia la formula utilizzata sulla piattaforma Rousseau per lasciare agli iscritti M5S la decisione sul voto della giunta sulle immunità per il caso Diciotti. La sostanza del quesito, che ieri era stata oggetto di polemiche e precisazioni, resta invariata con il sì per negare l’autorizzazione a procedere e il no, che al contrario, apre la strada al processo per il responsabile del Viminale. Nel quesito tuttavia, rispetto al formula che è stata utilizzata ieri, è stata aggiunto il seguente inciso “ è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato” in caso di risposta affermativa e “non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato” in caso di risposta negativa. La modifica, a quanto si apprende, è stata apportata in seguito alle frizioni che ieri hanno accompagnato il post in cui veniva annunciato il voto sul caso Diciotti.