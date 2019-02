16 febbraio 2019- 19:20 Caso Diciotti: Malan, 'se Di Maio non rappresenta elettori si dimetta'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Le contraddizioni a 5Stelle. Il vicepremier Luigi Di Maio firma una memoria, allegata a quella di Salvini, sostenendo, insieme al compare di governo, che l'azione nel caso Diciotti è stata condivisa dall'intero esecutivo con la finalità di difendere il Paese. Poi però interroga gli iscritti del Movimento per decidere come votare. Una follia che solo i pentastellati potevano perpetrare e sostenere come atto di trasparenza". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Fi al Senato."Di Maio -aggiunge- faccia pace con se stesso e soprattutto se non è in grado di prendere decisioni e rappresentare i suoi elettori in Parlamento, si dimetta".