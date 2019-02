18 febbraio 2019- 15:37 Caso Diciotti: Martina, 'M5S ostaggio di sua stessa propaganda'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "La farsa dei vertici 5Stelle sul voto on line per Salvini è sempre più incredibile. Ormai è un movimento ostaggio della sua stessa propaganda. Prima se ne vanno, meglio è per l’Italia #PiattaformaRousseau". Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd.