21 febbraio 2019- 16:05 Caso Diciotti: Meloni, 'con richiesta risarcimenti siamo alla farsa'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Siamo alla farsa: ormai l'Italia viene trattata come lo zimbello del mondo intero e ci ridono in faccia. 41 immigrati della nave Diciotti chiedono un risarcimento al governo italiano perché non sono stati fatti sbarcare subito. Perché li abbiamo fatti sbarcare, li abbiamo accolti, li stiamo mantenendo ma li dovevamo far sbarcare subito. Un risarcimento che va dai 40 ai 70 mila euro a testa. Somme che milioni di italiani non hanno mai visto". Lo dice in un video su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Noi di Fratelli d'Italia -aggiunge- vogliamo risolvere definitivamente il problema dell'immigrazione clandestina. Vogliamo un blocco navale al largo delle coste della Libia perché questi barconi non devono partire più, così non c'è il problema di dove vanno e di dove vengono accolti; vogliamo i centri per trattenere gli immigrati irregolari che arrivano qui e vogliamo i rimpatri. Basta: non ne possiamo più".