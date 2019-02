20 febbraio 2019- 15:07 Caso Diciotti: Procura Catania chiede archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli

Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - A quattro giorni dalla ricezione degli atti dalla Giunta per l'autorizzazione a procedere, la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti. I magistrati hanno già notificato la richiesta a Palazzo Chigi. Negli atti inviati dalla Giunta del Senato, c'era la memoria del vicepremier Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona nella quale i tre componenti dell'esecutivo hanno sottolineato che la scelta sulla nave Diciotti era di tutto il Governo. Proprio ieri la Giunta del Senato ha respinto l'autorizzazione a procedere per Salvini.