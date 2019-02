18 febbraio 2019- 17:52 Caso Diciotti: Salini (Fi), 'sondaggio piattaforma Rousseau triste e pericoloso'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - “Sono sempre stato un garantista e non ho mai goduto della carcerazione di qualcuno. Né ho mai augurato la galera ai miei avversari come invece i parlamentari leghisti in passato e del Movimento 5 stelle hanno fatto anche durante le sedute del Parlamento. Credo che gli avversari vadano battuti con la forza delle idee e non per via giudiziale. La politica deve essere giudicata dalla politica, non dalla magistratura. Credo che le scelte intorno alla nave Diciotti attribuite a Matteo Salvini siano un atto politico a cui hanno concorso i ministri di tutto l’esecutivo. Non possono certo essere considerate come un atto privato". Lo afferma l'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini."Trovo poi gravissimo -aggiunge- il fatto che Luigi Di Maio non voglia prendersi almeno parte di questa responsabilità e si nasconda dietro una improbabile votazione della militanza grillina. Gli atti politici, non li possono decidere duecento-trecento o mille persone che si collegano anonimamente e senza nessuna garanzia alla piattaforma Rousseau, credo che questo sia un atto pericoloso oltre che molto triste per tutti gli italiani”.