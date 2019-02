18 febbraio 2019- 19:34 Caso Diciotti: Salvini, 'con meno clandestini processo o medaglia, io tranquillo'

Sassari, 18 feb. (AdnKronos) - "Meno clandestini più poliziotti: per qualcuno merita un processo, per qualcuno merita una medaglia. Sta agli italiani decidere, io vado avanti tranquillamente". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un comizio a Sassari.