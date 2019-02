22 febbraio 2019- 09:28 Caso Diciotti: Salvini, 'scappano da guerra e fanno causa a ministro' (2)

(AdnKronos) - "Questa gente che arriva irregolarmente in Italia -ha ricordato Salvini- invece di dire grazie per l'ospitalità offerta dall'Italia e dagli italiani, questi signori che peraltro sono spariti perchè hanno rifiutato vitto e alloggio messo a disposizione dagli italiani, mi fanno causa. Andiamo avanti, se non stanno bene in Italia tornino da dove sono arrivati nessuno si offenderà. Sono arrivati senza documenti, non si sa chi siano, scappano dalla fame e dalla guerra, ma riescono ad andare dall'avvocato per fare la denuncia al ministro dell'Interno, chiedendo il risarcimento dei danni. E' chiaro ed evidente che dietro l'immigrazione clandestina c'è un business, che faceva guadagnare tanta gente e io ho l'orgoglio di aver tagliato"."Lascio giudicare se è normale che persone che arrivano irregolarmente in Italia, a cui viene messo a disposizione vitto e alloggio, se ne fregano, scappano, spariscono, passano dall'avvocato e denunciano il ministro dell'Interno. Siamo al surreale, se è il tentativo di una parte della sinistra per mettere in difficoltà me o il governo hanno proprio sbagliato. Vado avanti -ha concluso Salvini- senza aver paura di niente e di nessuno".