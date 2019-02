6 febbraio 2019- 20:04 Caso Diciotti: Salvini, se in Abruzzo vinciamo dirò Italia è con me

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Lunedì, se deve andare come va, mi date una bella forza ché possono aprirmi altre mille inchieste ma non mi sfiorano neanche di striscio perché io dirò 'questa è l'Italia'". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, intervendo a L'Aquila per un comizio elettorale.