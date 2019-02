4 febbraio 2019- 16:20 Caso Diciotti: Sea Watch, 'su Salvini a processo speriamo in decisione giusta'

Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della richiesta di processo nei confronti del ministro Salvini, sicuramente è stata una situazione paradossale, gravissima, che si sta perpetrando di nuovo. E lo abbiamo visto nei giorni scorsi con la Sea watch". Lo ha detto all'Adnkronos Giorgia Linardi, portavoce Sea watch, parlando della richiesta di autorizzazione del Senato per il processo a carico del vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro aggravato. "Il giorno in cui è uscita la notizia del Tribunale dei ministri - spiega Linardi - la Sea watch girava da una settimana in attesa di approdare in un porto". E poi, alla domanda, su come dovrebbe votare il Senato, Linardi taglia corto e dice: "Spero venga presa la decisione giusta...".