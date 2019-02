18 febbraio 2019- 15:14 Caso Diciotti: slitta ancora voto su Rousseau, si vota fino alle 21.30

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - Slitta ancora il voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti, stamani posticipato di un'ora, con fine consultazioni spostata dalle 19 alle 20. Sul blog delle Stelle è tuttora riportato l'orario 11-20, ma entrando nella piattaforma Rousseau per il voto si legge che la votazione è attiva dalle 11 alle 21.30. Non è quindi assicurato che il verdetto della base sull'autorizzazione a procedere su Matteo Salvini arrivi nel corso dell'assemblea congiunta, stasera in programma a partire dalle 21.