18 febbraio 2019- 13:21 Caso Diciotti: Verini, 'da M5S giustizialismo pericoloso'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "La cosiddetta consultazione sul caso Diciotti-Salvini che i 5 Stelle hanno messo in piedi contiene aspetti gravissimi e pericolosi. Ma ce n'è uno, in particolare, che li supera tutti. Ho fatto parte per cinque anni, nella scorsa legislatura, della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e ho toccato con mano come prima di assumere una decisione si debbano studiare le carte, valutarle, discutere tra membri della Commissione, confrontarsi. Quali elementi possono avere, per esprimere una opinione, persone che non conoscono le carte, che non sanno di che si parla?". Lo dichiara Walter Verini del Pd. "Che differenza c'è tra una consultazione (sic!) di questo tipo e una fatta al bar? Insomma, non siamo solo davanti ad una farsa politica, ma ad un esempio pericoloso di populismo, e di giustizia fatta ad orecchio. Comunque vada la consultazione, stasera i 5 Stelle avranno perso con ignominia. E avendo scelto questa pericolosa farsa sono già stati sconfitti", conclude.