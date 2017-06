CASO ENGLARO: CREMONESI (SEL), SENTENZA SCONFESSA POLITICA OSCURANTISTA

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La sentenza del Consiglio di Stato che impone a Regione Lombardia di risarcire la famiglia Englaro "sconfessa la politica miope e oscurantista di Formigoni prima, che aveva scelto di chiudere a Eluana tutte le strutture lombarde, e di Maroni poi, che aveva deciso di proseguire con un ricorso in seguito al giudizio del Tar". Lo afferma Chiara Cremonsi, capogruppo di Sel in Regione Lombardia.Per l'esponente arancione, "si tratta di un pronunciamento importante per i diritti di tutti, contro la deriva ideologica di un’istituzione che ha aggiunto sofferenza a sofferenza". Oltre al fatto che "questo "centrodestra lombardo, a trazione leghista, incassa così l’ennesima sonora bocciatura".