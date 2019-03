2 marzo 2019- 08:38 Caso Huawei, Cina contro estradizione Meng

Pechino, 2 mar. (AdnKronos/Xinhua) - "Questo non è un caso semplicemente giudiziario, ma è una persecuzione politica contro un'azienda high-tech cinese". Così la Cina esprime la sua "profonda insoddisfazione e ferma opposizione" alla decisione del Canada di avviare l'iter per l'estradizione di Meng Wanzhou, chief financial office di Huawei, negli Stati Uniti. Il dipartimento della Giustizia canadese ha emesso l'autorizzazione a procedere sulla base della richiesta presentata da Washington. Meng dovrebbe comparire in tribunale, nel British Columbia, il 6 marzo. "Il cosiddetto stato di diritto ed indipendenza della magistratura affermata dal Canada non possono coprire gli errori commessi dalla parte canadese nella gestione del caso di Meng Wanzhou - continua la dichiarazione dell'ambasciata cinese ad Ottawa - giudicando in base all'ovvia interferenza politica in questo caso, se il Canada veramente rispettasse i principi dello stato di diritto, dovrebbe rifiutare immediatamente la richiesta di estradizione e scarcerare Ms Meng Wanzhou". Meng, figlia del fondatore della compagnia, è stata arrestata a Vancouver all'inizio di dicembre e negli Usa è accusata di presunte violazioni delle sanzioni all'Iran, in relazione agli affari della Skycom Tech, una compagnia di Hong Kong legata alla Huawei, di cui è stata direttore per alcuni mesi del 2008.