20 febbraio 2019- 10:16 **Caso Marò: oggi Trenta riferisce a Question time Camera**

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Nel Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, risponderà a interrogazioni sulle iniziative a supporto dei fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, anche in vista dell’arbitrato internazionale previsto per il mese di luglio 2019.