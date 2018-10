19 ottobre 2018- 19:21 Caso Maugeri: Formigoni, da Corte solo parole ma nessuna prova

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - "Parole parole parole, tante parole della Corte, ma neanche una prova, neanche un fatto per cercare di motivare la mia condanna. Perché le prove non ci sono, gli atti corruttivi non ci sono, e la mazzetta non c’è. È una sentenza senza fondamento e senza verità". Lo afferma Roberto Formigoni, dopo il deposito delle motivazione con cui i giudici d'appello di Milano hanno condannato Formigoni, ex presidente di Regione Lombardia, a 7 anni e 6 mesi di carcere per corruzione nel processo sul caso Maugeri.