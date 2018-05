4 maggio 2018- 09:32 Caso molestie, cancellato Nobel 2018 per Letteratura

Stoccolma, 4 mag. (AdnKronos/Dpa) - Quest'anno il Premio Nobel per la Letteratura non verrà assegnato. L'annuncio è arrivato oggi dall'Accademia svedese, dopo la bufera per le presunte molestie sessuali che ha coinvolto il marito di una giurata e le voci di un'inchiesta che ha visto coinvolta l'istituzione.